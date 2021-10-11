Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1,11

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на отметке 1,11. В Москве показатель снизился до 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор второй день подряд превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области и Красноярском крае он составил 1,03, в Свердловской области - 1,04, в Воронежской и Иркутской - 1,05, в Нижегородской - 1,06, в Самарской - 1,07. В Подмосковье коэффициент продолжил рост и увеличился до 1,16, в Санкт-Петербурге - до 1,26.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.