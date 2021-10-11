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Пандемия COVID-19
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В Петербурге выявили 2 931 новых больных COVID-19 за сутки. Это максимум с 23 января

Всего в городе с начала пандемии коронавирусом заразились 647 623 человек
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новый 2 931 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Санкт-Петербурге, это максимальное значение с 23 января. Всего с начала пандемии зафиксировано 647 623 заболевших, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее в регионе было выявлено 2 822 случая.

За сутки был выписан 371 пациент, всего вылечились 595 735 человек.

Число летальных исходов за сутки составило 63, за время пандемии умерли 22 509 человек. Сейчас в городе продолжают лечение 29 379 человек.

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