В Петербурге выявили 2 931 новых больных COVID-19 за сутки. Это максимум с 23 января

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новый 2 931 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Санкт-Петербурге, это максимальное значение с 23 января. Всего с начала пандемии зафиксировано 647 623 заболевших, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Днем ранее в регионе было выявлено 2 822 случая.
За сутки был выписан 371 пациент, всего вылечились 595 735 человек.
Число летальных исходов за сутки составило 63, за время пандемии умерли 22 509 человек. Сейчас в городе продолжают лечение 29 379 человек.