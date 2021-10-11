В Петербурге выявили 2 931 новых больных COVID-19 за сутки. Это максимум с 23 января

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новый 2 931 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Санкт-Петербурге, это максимальное значение с 23 января. Всего с начала пандемии зафиксировано 647 623 заболевших, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.