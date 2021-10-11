Токаев выразил соболезнования Путину в связи с падением самолета в Татарстане

НУР-СУЛТАН, 11 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с падением в Татарстане самолета L-410.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"От имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате этой катастрофы", - приводит в понедельник пресс-служба Токаева текст документа.

Сообщается, что Токаев с прискорбием воспринял известие о гибели людей из-за крушения самолета.

В результате крушения погибли 16 человек.