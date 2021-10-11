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Крушение L-410 в Татарстане

Токаев выразил соболезнования Путину в связи с падением самолета в Татарстане

Президент Казахстана также выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших

НУР-СУЛТАН, 11 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с падением в Татарстане самолета L-410.

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"От имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате этой катастрофы", - приводит в понедельник пресс-служба Токаева текст документа.

Сообщается, что Токаев с прискорбием воспринял известие о гибели людей из-за крушения самолета.

В результате крушения погибли 16 человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТатарстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыКрушение L-410 в Татарстане
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