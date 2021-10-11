Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Подмосковье за неделю увеличилось на 23%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области за неделю увеличилось на 23%. В день в больницы поступают около 850-900 человек, сообщила в понедельник на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов зампред правительства региона - министр здравоохранения Светлана Стригункова.

"За прошедшую неделю мы, конечно, приросли, на 20% у нас приросло количество вновь выявленных случаев [коронавируса]. Мы сейчас выявляем 2 100 случаев заболевания в день. Я хочу напомнить, что самый пик у нас был в июне этого года - 27 июня было 2 722 человека, то есть мы приближаемся к пику июньскому. По количеству госпитализаций мы также приросли на 23% за прошедшую неделю. В день мы госпитализируем порядка 850, уже почти до 900 человек в сутки. Тоже приближаемся к нашим пиковым нагрузкам", - сказала она.

Стригункова также сообщила, что около 1% прошедших вакцинацию в Московской области заражаются коронавирусной инфекцией, всего в регионе прошли вакцинацию от COVID-19 порядка 3,6 млн человек.

"Есть люди с прививками [среди госпитализированных с COVID-19], но мы посмотрели, что среди всех вакцинированных - 3,6 млн человек - заболевает 1%", - сказала Стригункова, отвечая на вопрос о госпитализации пациентов, прошедших вакцинацию.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 467 399 случаев заражения, выздоровели 404 515 человек, умерли 8 296.