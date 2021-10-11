Вирусолог предложил ввести в России штрафы за отказ от вакцинации

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России штрафные санкции за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции, особенно для граждан группы высокого риска.

"Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий", - сказал Лукашев в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Вирусолог отметил, что сумма штрафа в размере 5 тыс. рублей была бы вполне адекватной, если учитывать размеры косвенного ущерба медицинской системы от лечения одного больного. "Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тыс. рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей", - уточнил эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 237,7 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 775 365 случаев заражения, выздоровели 6 858 119 человек, умерли 216 415. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.