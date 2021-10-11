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Почетный гражданин Ялты дирижер Гуляницкий умер в возрасте 88 лет

В течение 40 лет он возглавлял Крымский симфонический оркестр

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Алексей Гуляницкий, который более 40 лет был главным дирижером Крымского симфонического оркестра, умер в возрасте 88 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Ялты Янина Павленко.

"Огромная утрата для всех нас. Ушел из жизни человек-легенда, человек-эпоха, почетный гражданин Ялты, маэстро Алексей Феодосьевич Гуляницкий", - написала Павленко.

Она уточнила, что Гуляницкий в течение 40 лет был главным дирижером Крымского симфонического оркестра. По словам Павленко, именно под его руководством из небольшого оркестра, созданного в 1937 году, коллектив превратился в высокопрофессиональный коллектив, известный как в СНГ, так и в странах дальнего зарубежья.

"Миллионам людей он по-новому открыл и привил любовь к высокому искусству - симфонической музыке, которой оставался верен до последнего дня. Маэстро навсегда останется в нашей памяти примером верности любимому делу. Искренние соболезнования вдове Алексея Феодосьевича, Тамаре Петровне, его детям и внукам, друзьям и близким", - написала мэр Ялты.

Гуляницкий родился в 1933 году в городе Минеральные воды. Он окончил Киевскую государственную консерваторию. С 1965 по 2005 год работал главным дирижером Государственного оркестра в Крыму. Награжден Орденом "Знак Почёта" и Орденом "За заслуги" 3-й степени. Заслуженный деятель искусств Крыма и Почетный гражданин города Ялты.

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