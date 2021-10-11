В Воронежской области план по вакцинации от коронавируса выполнили почти на 50%

ВОРОНЕЖ, 11 октября. /ТАСС/. Более 756,2 тыс. жителей Воронежской области сделали прививку от коронавируса, это составляет 49,8% от плана по вакцинации 80% взрослого населения региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Воронежской области.

"К утру понедельника, 11 октября, от коронавируса привиты 756 255 жителей региона, в том числе двукратно 713 971 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, планируется вакцинировать от ковида 80% взрослого населения Воронежской области или 1 516 376 человек. Ревакцинацию прошли 51 730 жителей региона.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 139 956 случаев ковида, в том числе 633 за последние сутки. Из числа заразившихся выздоровели 114 532 человека, 6 146 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. Введена обязательная вакцинация для ряда граждан, закрыты концертные площадки, вещевые рынки, зрителям запрещено посещать спортивные мероприятия, с 11 октября введена система пропуска по QR-кодам в ряд учреждений и самоизоляция для людей старше 65 лет. С 12 октября все школьники региона переходят на дистанционное обучение.