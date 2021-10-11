В Минздраве сообщили об улучшении самочувствия стрелявшего в вузе Перми

ПЕРМЬ, 11 октября. /ТАСС/. Состояние устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете улучшилось, медики оценивают его как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.

Ранее устроивший стрельбу в вузе Перми был госпитализирован в тяжелом состоянии. При задержании он получил ранение, ему ампутировали часть ноги.

В региональном Минздраве также сообщили, что состояние шести пациентов, которые после инцидента проходят лечение в клиниках Москвы, тоже улучшилось. Тяжелых пациентов на лечении в данный момент нет.

"В Москве двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо пациентов в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из больниц в Перми выписали всех пострадавших после стрельбы в вузе. Также был выписан один из тяжелых пациентов, который проходил лечение в городе.