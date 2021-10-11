Сквер в Симферополе назовут в честь советского разведчика Быстролетова

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Крыма назовут сквер в Симферополе в честь выдающегося советского разведчика Дмитрия Быстролетова, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин журналистам на церемонии открытия бюста Быстролетова в Сквере Мира.

Памятник открыт к 120-летию со дня рождения разведчика. На торжественной церемонии присутствовали также глава Республики Крым Сергей Аксенов и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Сегодня мы открываем памятник выдающемуся уроженцу Крыма, легендарному советскому разведчику и талантливому писателю Дмитрию Быстролетову. Я знаю, что совсем скоро этот сквер будет носить имя Дмитрия Быстролетова. Благодарю за это решение главу Республики Крым Сергея Аксенова", - отметил Нарышкин. Глава Крыма в свою очередь пообещал продолжить практику наречения крымских локаций именами героев.

Нарышкин отметил, что судьба и профессиональная карьера Быстролетова по-настоящему удивительны: офицер советской внешней разведки выполнял особые задания на четырех континентах, ему удалось добыть дипломатические шифры большинства ведущих держав Европы. Быстролетов создал разветвленную сеть источников ценнейшей политической и военно-стратегической информации, напомнил Нарышкин.

По словам главы СВР, высокий профессионализм, тонкий ум и целеустремленность разведчика позволяли ему выполнять самые сложные задания и находить выход из сложнейших ситуаций. "К сожалению, как и многие разведчики той поры, он был репрессирован, однако такая жестокая несправедливость по отношению к нему не сломила волю разведчика и не поставила под сомнение правильность выбранного им жизненного пути. До конца своей жизни Дмитрий Александрович оставался убежденным патриотом нашего Отечества, бесконечно любил нашу Родину", - добавил Нарышкин.

Проект по изготовлению бюста был реализован Российским военно-историческим обществом. По словам Мединского, в честь Дмитрия Быстролетова будет названа также улица в Подмосковье. "Я бы хотел поддержать историю с топонимическими названиями. Мне кажется, это правильно. Первый шаг - доска на здании, где жил или работал, вторая - бюст, памятник, который исторически связан с выдающимся именем. Мы сможем сказать, что память об этих удивительных людях увековечена. Я скажу по-другому: хотя бы чуть-чуть восторжествовала справедливость, чуть-чуть мы смогли воздать долг памяти тем, кого система выкинула из исторической памяти, поступила несправедливо. Хотелось бы верить, что имя крымчанина Быстролетова тоже найдет свое отображение на карте Симферополя и Крыма", - сказал он.

Советский разведчик Дмитрий Быстролетов родился 3 января 1901 года в Акчоре (ныне - село Гвардейское в Первомайском районе Республики Крым). Российское военно-историческое общество называет его одним из самых выдающихся разведчиков XX века. В качестве нелегального разведчика работал в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, говорится на установленной в сквере памятной плите. За годы работы разведчику удалось добыть ценнейшие французские, английские, германские, австрийские, итальянские, турецкие шифры, провести успешные вербовки, принять участие в сложнейших операциях. Разведчик владел 22 иностранными языками.