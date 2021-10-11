МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сеть "ВКонтакте" запустила в видеоплеере автоматические субтитры на базе собственных технологий распознавания речи. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"В обновленном видеоплеере "ВКонтакте" появились автоматические субтитры на русском языке. Они созданы на базе собственных технологий соцсети по распознаванию речи, алгоритмов машинного обучения единой видеоплатформы и технологий интеллектуального шумоподавления единой платформы видеозвонков", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что технология автоматически генерирует текст, расставляет знаки препинания и заглавные буквы, распределяет текст по кадрам, а также обеспечивает точность появления субтитра в момент произнесения фразы.

Уточняется, что субтитры в экспериментальном режиме уже доступны части аудитории в популярных роликах и видео из верифицированных сообществ в веб-версии и мобильном приложении "ВКонтакте". До конца года автоматические субтитры станут доступны в большинстве видео соцсети.

Кроме того, в ближайшее время технология будет дополнена диаризацией - процессом, в котором аудиопоток делится на реплики в соответствии с конкретным спикером.

"В современном мире очень много информации, но, к сожалению, не для всех она одинаково доступна. "ВКонтакте" стремится разрушать любые барьеры в коммуникации между людьми, активно инвестируя в развитие речевых технологий. Все решения, использующиеся для автогенерации субтитров, - собственные разработки. Это позволяет адаптировать их под разные функции сервиса и настраивать для максимально эффективной работы. Например, для создания субтитров мы усовершенствовали наши ASR-технологии и реализовали решения, которые точно синхронизируют текст с речью на видео. В будущем мы продолжим развивать нейросетевые технологии и внедрять машинное обучение в разные сервисы "ВКонтакте", - приводятся в сообщении слова технического директора компании Александра Тоболя.