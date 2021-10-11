Коечный фонд для пациентов с ковидом в Калужской области занят почти на 85%

ТАСС, 11 октября. Свыше 1,6 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на лечении в 13 инфекционных госпиталях Калужской области, коечный фонд заполнен почти на 85%. Большая часть заболевших находится в среднем и тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Калужской области в 13 медицинских организациях развернуто 2 000 инфекционных коек. На стационарном лечении находятся 1 684 пациента. Свободный коечный фонд - 15,8%", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По оценке областного Минздрава, эпидемиологическая ситуация в Калужской области является сложной из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. "Основное количество пациентов поступают в стационары со средними и тяжелыми формами заболевания, с выраженной дыхательной недостаточностью, требующей кислородной поддержки. Задействованы все имеющиеся кислородные станции", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения области Константина Пахоменко.

Увеличить коечный фонд планируется за счет открытия инфекционного госпиталя на 500 мест, который построили в Калуге и готовят к вводу в эксплуатацию. По данным губернатора Владислава Шапши, новое медучреждение начнет работать в ближайшие дни. "На этой неделе заработает ковидный госпиталь. У нас появится больше ресурсов для восстановления эффективной работы регионального здравоохранения", - написал Шапша в понедельник в своем Telegram-канале.

В Калужской области с начала пандемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 11 октября, выявлено 49 675 случаев заражения коронавирусом, из них 144 - за последние сутки. Выздоровели 47 250 человек, 758 пациентов умерли.