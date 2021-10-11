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Минздрав разрешил провести клинические испытания "Ковивака" среди лиц старше 60 лет

В испытаниях примут участие 250 добровольцев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Ковивак" среди лиц старше 60 лет, следует из соответствующего реестра министерства.

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В реестре уточняется, что в испытаниях примут участие 250 добровольцев. Испытания будут проводиться в НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете им. академика Е. А. Вагнера и медико-санитарной части № 163 ФМБА в Новосибирской области.

Минздрав зарегистрировал вакцину "Ковивак", разработанную в Центре им. Чумакова РАН, 19 февраля 2021 года.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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