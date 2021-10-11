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Крушение L-410 в Татарстане

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с падением самолета в Татарстане

В результате происшествия погибли 16 человек

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу падения самолета L-410 в Татарстане, в результате которого погибли 16 человек. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

"Потрясен известием о катастрофе в Республике Татарстан, которая привела к большим людским потерям, - цитирует телеканал китайского лидера. - С почтением направляю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и выражаю искреннее сочувствие семьям погибших, а также раненым".

10 октября в Мензелинском районе Татарстана около 09:10 самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. В результате 16 человек погибли, шесть пострадали. Президент Татарстана сообщил, что до крушения пилоты докладывали об отказе одного двигателя и просили разрешения на посадку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинКрушение L-410 в Татарстане
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