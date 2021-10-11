Глава Минздрава Украины объяснил низкие темпы вакцинации от ковида "пропагандой РФ"

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но я думаю, что мы справимся", - сказал Ляшко в опубликованном в понедельник интервью "Голосу Америки" (в РФ признан иноагентом).

По его словам, на сегодняшний день на Украине сделано более 13 млн прививок: из них 7,5 млн человек получили одну дозу, еще 6 млн полностью вакцинированы. При этом население страны составляет более 41 млн человек.

Ляшко сообщил, что в Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца года. Он отметил, что если в начале кампании вакцинация от ковида на Украине была добровольной, то сейчас правительство начало задействовать рычаги влияния. Согласно приказу Минздрава от 7 октября этого года, представители отдельных профессий обязаны пройти полноценный курс иммунизации. Это касается педагогов, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, а также работников администраций разных уровней. На исполнение приказа дается один месяц. Сотрудники, которые не привьются в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Соответствующая норма пока не касается медицинских работников, но, по словам министра, более 80% украинских медиков уже вакцинированы.

По данным Минздрава, на Украине за минувшие сутки подтвердили 8 832 новых случая коронавируса. За сутки госпитализировали 2 672 человека, зафиксировано 207 летальных случаев, выздоровели 2 053 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях. За все время пандемии на Украине заболели 2 550 089 человек, выздоровели 2 292 480 человек, зафиксировано 58 700 летальных случаев.