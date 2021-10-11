В Нижегородской области к 1 ноября планируют привить от коронавируса до 2 млн человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают, что к 1 ноября прививки от коронавируса сделают почти 2 млн жителей региона, что составляет более 60% населения, это позволит достигнуть так называемого первого уровня коллективного иммунитета. Об этом в понедельник на брифинге сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"На сегодня у нас привилось 1 млн 50 человек, план у нас примерно 2 млн, чтобы мы достигли первого уровня коллективного иммунитета. Примерно половина от плана сделана. 2 млн человек - это те люди, которые должны были иметь коллективный иммунитет к началу октября месяца. Сейчас мы попытались этот план сдвинуть вправо, до 1 ноября", - сказал Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что достижение таких показателей позволит снизить вирусную нагрузку на общество. "Существенно эти цифры помогут нам стабилизировать распространение инфекции и снизят вирусную нагрузку на наше с вами общество", - сказал министр.

Как рассказала глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко, сейчас в регионе привито 50% работников образовательных организаций, 80% работников социальной сферы и только 11% работников промышленных предприятий. При этом чаще всего коронавирусом заражаются работники промпредприятий и офисные сотрудники.

Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация для сотрудников промпредприятий и студентов, которых в том числе направляют на практику. В Нижегородской области проживает около 3,2 млн человек.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 176,4 тыс. случаев заражений, 160,2 тыс. человек выздоровели, 6,9 тыс. умерли. В области введен масочно-перчаточный режим, запрет работы заведений общепита в ночное время за исключением работы на вынос. Допуск в учреждения кино и культуры осуществляется по "Мультипассам", либо по сертификату о вакцинации. Введен удаленный режим для не менее 30% от общей численности работников, введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.