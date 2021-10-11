Кабмин утвердил концепцию интеграции беспилотников в единое воздушное пространство

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило концепцию интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

"Правительство утвердило концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство. Документ был разработан по поручению президента", - сказал Мишустин. По его словам, концепция будет реализована в три этапа.

Так, сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полет. Кроме того, потребуется обновить программы подготовки авиаперсонала, добавил Мишустин.

В рамках второго этапа, по его словам, предстоит не только обеспечить безопасность полетов, но и модернизировать авиационную инфраструктуру - связь, навигацию, системы наблюдения. "Важно, чтобы электронная компонентная база, программно-аппаратные комплексы и цифровые платформы были преимущественно российской разработки", - указал премьер.

В ходе третьего этапа предстоит практическое внедрение технической инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полетами, добавил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что в России уже официально зарегистрированы десятки тысяч дронов, которые активно используются для проведения аэрофотосъемок, в аграрном секторе и для других работ. Началось тестирование таких аппаратов и для выполнения коммерческих грузоперевозок. Он особо подчеркнул и то, что в России "научились делать хорошие, качественные беспилотники, их будет становиться все больше по мере развития технологий".

"Наша главная задача в рамках принятой концепции - обеспечить максимально высокий уровень безопасности. Причем добиться этого необходимо в течение ближайшего десятилетия. Впереди у нас большие и серьезные вызовы. Потребуются совместные усилия разработчиков, производителей, авиакомпаний и, конечно, государства. Важно, чтобы не было излишней спешки и необдуманных шагов. Ведь от качества наших решений в конечном счете будут зависеть жизни и здоровье людей", - резюмировал Мишустин.

Сроки интеграции

Российские власти намерены до 2030 года завершить интеграцию беспилотников в единое воздушное пространство и создание необходимой для этого инфраструктуры, уточнила пресс-служба правительства РФ. Такие сроки предусмотрены в концепции.

"Концепция предусматривает поэтапную интеграцию беспилотников к 2030 году. В частности, до 2023 года продлится организационный период, во время которого будут разработаны меры по упрощению процедур и снятию ограничений для полетов беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении. Также на этом этапе будут внедрены специальные сервисы для электронной регистрации и учета БВС, установлены правила подготовки и выполнения таких полетов.

На втором этапе - до 2027 года - планируется вести разработку и внедрение новых технологий для обеспечения безопасности полетов БВС, создание необходимой инфраструктуры связи, систем навигации и наблюдения. Параллельно будет идти законодательная работа. "Например, будут утверждены технические требования к новым системам и оборудованию, которые будут обеспечивать безопасность полетов, принят порядок использования воздушного пространства при совместных полетах беспилотных и пилотных судов. На этом же этапе начнутся их пробные полеты в едином воздушном пространстве", - рассказали в кабмине.

На третьем этапе, который продлится до 2030 года, планируется "завершить создание технической инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов БВС, внедрить цифровые технологии в части управления полетами беспилотных и пилотируемых воздушных судов в едином пространстве, принять нормативно-правовые акты, которые будут регулировать эту сферу".

"Развитие сегмента беспилотной авиации откроет новые возможности для решения задач не только в сфере безопасности государства, но и в самых разных областях, - отметили в правительстве РФ. - Например, беспилотники могут применяться для экспресс-доставки, перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных ситуаций".