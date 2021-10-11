В Иркутской области дополнительно развернули более 650 ковидных коек

"В медучреждениях региона за неделю дополнительно развернуто 659 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В частности, значительно увеличен коечный фонд в Братске. Всего в Иркутской области в 48 учреждениях развернуто 4 168 коек", - говорится в сообщении.

Из-за коронавируса и ОРВИ на карантин в регионе закрыли четырех детских сада. Две школы из-за распространения инфекции перешли на дистанционное обучение.

По данным регионального оперштаба, на 11 октября в регионе подтверждено 113 677 случаев заражения новым коронавирусом. Ежесуточный прирост составляет около 400 человек. В больницах находятся 3 466 пациентов. За время пандемии в регионе выздоровели 102 786 человек, умерли 5 060. Привиты 660 905 жителей, из них оба этапа вакцинации прошли 568 390.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим. Заведениям общепита разрешено работать только с 06:00 до 00:00. В кинотеатрах, театрах, других учреждениях культуры залы должны быть заполнены не более чем на 50%. Из-за подъема заболеваемости в регионе с 23 октября приостанавливается проведение гастрольных концертов и выступлений.