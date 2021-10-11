В Кремле призвали россиян сделать прививку от коронавируса

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уровень вакцинации от коронавируса в РФ непозволительно низкий, из-за чего на высоком уровне находится смертность. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность", - сказал представитель Кремля.

"Единственное, что сохраняет жизни, - это прививка", - подчеркнул Песков.

"Здесь мы каждый раз используем любую возможность, чтобы обратиться ко всем гражданам с простым призывом: идите и сделайте прививку", - отметил представитель Кремля. Он также призвал средства массовой информации "повторять это сто раз в день".

Песков напомнил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ находится под постоянным личным контролем президента РФ Владимира Путина. "На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе, и сделано, и об этом можно говорить с уверенностью, сделано главное - для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки", - указал представитель Кремля.

Рост заражений

Российские власти в борьбе с ковидом стараются сохранить баланс между предотвращением роста числа инфицированных и обеспечением условий для работы экономики, заявил Песков.

"Главная задача - это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и все-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать и люди могли и дальше зарабатывать деньги", - сказал представитель Кремля.

Песков связал ограничительные меры в некоторых регионах РФ с наличием свободных мест в больницах для пациентов с ковидом. "Это количество резервных койко-мест во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная: когда начинают заболевать больше [людей], чем выздоравливают, количество свободных койко-мест сокращается изо дня в день", - объяснил представитель Кремля. По его словам, "те регионы, где это количество резервных койко-мест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры, те регионы, где существует запас, такой НЗ, они в ином режиме принимают меры, пытаясь находить [баланс между ограничительными мерами и работой экономики]". "Все-таки есть опыт наработанный, не первый год идет эта пандемия", - добавил Песков.