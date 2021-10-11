{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков ответил на статью Sun о вакцинах напоминанием, что это "глубоко ненаучная газета"

Таблоид 10 октября опубликовал материал о том, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины, разработанной британско-шведской компанией, а впоследствии эти данные были использованы для создания "Спутника V"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Британский таблоид The Sun - глубоко ненаучное издание, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию о том, что российские спецслужбы якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Газета The Sun - очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям", - указал представитель Кремля.

Таблоид 10 октября опубликовал материал о том, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

По информации издания, впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Пензенской области численность занятого населения превысила допандемийный уровень
В 2021 году в регионе создали 810 новых рабочих мест, а до конца года откроют еще 274 места
Читать полностью