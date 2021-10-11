Песков ответил на статью Sun о вакцинах напоминанием, что это "глубоко ненаучная газета"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Британский таблоид The Sun - глубоко ненаучное издание, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию о том, что российские спецслужбы якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca.

Что известно о российских вакцинах

"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах

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"Газета The Sun - очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям", - указал представитель Кремля.

Таблоид 10 октября опубликовал материал о том, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

По информации издания, впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V".