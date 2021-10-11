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Пандемия COVID-19

Свыше 5 тыс. литров антиковидной плазмы заготовили в Подмосковье

Донорами могут стать пациенты, у которых в результате перенесенной новой коронавирусной инфекции или прохождения вакцинации в крови обнаружены антитела к COVID-19

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. литров донорской антиковидной плазмы заготовили в Московской области для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В общей сложности плазму с антителами в регионе получили 1,3 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье сформирован достаточный запас антиковидной плазмы для обеспечения пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах. На данный момент в регионе заготовлено свыше 5 тыс. литров. В общей сложности плазму с антителами получили более 1,3 тыс. человек - в основном это те пациенты, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что донорами могут стать пациенты, у которых в результате перенесенной новой коронавирусной инфекции или прохождения вакцинации в крови обнаружены антитела к COVID-19.

 

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