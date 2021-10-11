Госслужащих и врачей Саратовской области обязали привиться от коронавируса до 15 ноября

САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал распоряжение, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку жителям необходимо до 15 ноября.

В своем Telegram-канале глава региона напомнил, что постановлением Роспотребнадзора в Саратовской области вводится обязательная вакцинация граждан в возрасте от 18 лет и старше, выполняющих работы или оказывающих услуги населению, с охватом не менее 80% от общей численности.

"Для реализации указанных мероприятий сегодня подписал соответствующее распоряжение. Проведение профилактических прививок государственным гражданским и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления необходимо обеспечить в срок до 15 ноября - первым компонентом, до 15 декабря - вторым", - написал Бусаргин.

10 октября в Саратовской области зарегистрировано 358 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 92 104 человека. Выздоровели с начала эпидемии 83 404 человека, за сутки - 256 человек.