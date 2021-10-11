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Испытания вакцины "Ковивак" на людях старше 60 лет начнутся в октябре

В исследованиях примут участие три центра - в Москве, Новосибирске и Перми
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 октября/ТАСС/. Центр Чумакова планирует начать в октябре проведение клинических испытаний вакцины "Ковивак" на людях старше 60 лет, сообщил ТАСС директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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"Мы планируем начать клинические испытания вакцины "Ковивак" на людях старше 60 [лет] в октябре. В исследованиях примут участие три центра - в Москве, Новосибирске и Перми. В рамках исследования часть добровольцев будет иммунизирована тремя дозами вакцины. Это позволит нам получить достоверные данные об эффективности такой схемы вакцинации и сравнить ее с существующей двухкратной схемой", - сказал он.

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