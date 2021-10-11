Похолодание до плюс 9-14 градусов и дожди ожидаются в регионах ЦФО с 13 октября

ТАСС, 11 октября. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на 2-4 градуса и небольшие дожди в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с 13 октября. Так, в Брянской, Калужской, Тверской областях днем в среду и четверг воздух прогреется не выше плюс 9-10 градусов, в Белгородской, Воронежской, Липецкой ожидается до плюс 12-14 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков, в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, где в понедельник и вторник ожидается до плюс 12-13 градусов, в ночь на 13 октября пройдут небольшие дожди, их вероятность сохранится днем в среду и четверг. Температура воздуха при этом понизится до плюс 9-10 градусов. Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской областях также прогнозируются осадки, воздух прогреется максимум до 11-13 градусов. "13 октября будет облачно, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью - плюс 1-6 градусов, днем - плюс 8-13 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

В Белгородской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях 13 октября сохранится относительно теплая погода - до плюс 15-16 градусов, в Воронежской - до плюс 18-20 градусов, но 14 октября похолодает до 10-12 градусов, местами возможны дожди. "Теплая погода в регионе наблюдается несколько дней, во вторник днем будет 13-18 градусов, а к 13 октября по области потеплеет до 15-20 градусов. В Воронежскую область 14 октября пройдет фронт, днем похолодает до 10-12 градусов", - сказал дежурный синоптик регионального гидрометцентра Андрей Гусев.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 12 октября погоду в ЦФО будет определять западная периферия антициклона, центр которого переместится на территорию Казахстана, атмосферное давление существенно понизится, ночью и утром местами туман. 13 октября под влиянием атмосферных фронтов дожди пройдут преимущественно в западной половине округа.