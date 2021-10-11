Фрагмент гроба Наполеона продали на аукционе за €2 тыс.

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Фрагмент гроба французского императора Наполеона Бонапарта продали на аукционе во Франции за €2 тыс. Об этом в понедельник сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, лот был выставлен на продажу в Hôtel de Paris в городе Мулен (департамент Алье, центр страны). Торги проводил аукционный дом Métayer. Отмечается, что покупатель из Франции приобрел этот лот через интернет за сумму в €1,6 тыс., к которой необходимо добавить €400 аукционных издержек.

Как указывает радиостанция, проданный объект представляет собой деревянный фрагмент гроба, который Франсуа Орлеанский, принц де Жуанвиль оставил себе после миссии по перевозки праха императора с острова Святой Елены во Францию в 1840 году. Из записок, проданных вместе с этим элементом, следует, что он был вручен одному из членов экипажа корабля принца, а потом подарен депутату от департамента Ньевр.

В настоящее время потомки семьи, получившей фрагмент гроба, проживают в Алье.

В этом году Франция отмечает 200-летие с момента смерти Наполеона. Как подчеркнул президент республики Эмманюэль Макрон в ходе памятной церемонии в мае, все секреты той эпохи еще не раскрыты. Он отметил, что фигура французского императора продолжает будоражить умы и сегодня. По его мнению, "уроки этого военного и политического деятеля, строителя и реформатора Франции сохраняют свое значение вплоть до нашего века".