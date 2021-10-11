В Пензенской области численность занятого населения превысила допандемийный уровень

ПЕНЗА, 11 октября. /ТАСС/. Численность занятого населения в Пензенской области превысила допандемийные показатели 2019 года, составив 628,5 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник врио главы Минтруда региона Алексей Качан на совещании в правительства Пензенской области.

"Численность занятого населения восстановилась и составила 628,5 тыс. человек, это на 1,3 тыс. человек больше, чем до пандемии", - сказал Качан.

По его словам, благодаря реализации инвестиционных проектов в регионе в 2021 году создали 810 новых рабочих мест, до конца года будут открыты еще 274 рабочих места. Качан отметил, что на рынке вакансий в Пензенской области есть более 14 тыс. предложений, наиболее востребованы работники в сферах обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли и здравоохранения.

По данным Минтруда Пензенской области, наиболее напряженная ситуация с безработицей во время пандемии сложилась в сентябре 2020 года, когда уровень регистрируемой безработицы в регионе составлял 5,24% от численности рабочей силы, без работы находились 34,7 тыс. человек, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 5,3 тыс. жителей региона.

"Стабилизация на региональном рынке труда началась с октября прошлого года и в настоящее время ее показатели достигли допандемийных значений. На 1 августа уровень общей безработицы составляет 4,1% (в РФ - 4,7%), а уровень регистрируемой безработицы - 0,83%, тогда как в среднем по Приволжскому федеральному округу он составляет 1%", - добавил врио министра.