В Ленобласти дополнительно развернули 209 коек для больных COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Тосненская больница в Ленинградской области развернула дополнительно 209 коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщил региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в своей группе "ВКонтакте".

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"Сегодня для пациентов с коронавирусом в Тосненской больнице дополнительно развернуто 209 коек. Таким образом, пациентов с COVID-19 принимают на 2 198 койках", - говорится в сообщении.

По данным властей, госпитальный фонд сформирован в 13 больницах.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк отмечала, что ситуация по коронавирусу в регионе остается напряженной, увеличивается число внебольничных пневмоний и госпитализаций.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 71 953 человек, выздоровели 53 952, умерли 2 493. За минувшие сутки в регионе выявили 275 случаев заражения.