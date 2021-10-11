Карантин для прибывающих на Бали иностранцев сократили до пяти дней

СИНГАПУР, 11 октября. /ТАСС/. Власти Индонезии сократили до пяти суток карантин для иностранных туристов, прибывающих на остров Бали, а также расширили до 18 список стран, жителям которых будет разрешен въезд на курорт. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

"Правительство ранее приняло решение открыть с 14 октября остров для иностранных туристов, и сейчас мы скорректировали время нахождения на карантине до пяти суток вместо восьми", - приводит его слова издание Detik. Кроме того, министр-координатор отметил, что "расширяется до 18 список стран, жители которых смогут прибывать на Бали". Вместе с тем чиновник не перечислил государства, сказав лишь, что "это будет объявлено дополнительно по линии министерства внутренних дел".

Как сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин, "пока информации о включении России в данной список не поступало". Между тем в середине сентября, когда впервые было объявлено о планах открытия, правительство планировало разрешить въезд туристов из таких стран, как Южная Корея, Япония, Сингапур и Новая Зеландия.

Министр-координатор также отметил, что "условиями для въезда на Бали будет полная вакцинация, сделанная не менее чем за 14 суток до пересечения границы, страховка на сумму 100 тыс. долларов с покрытием заболеваний, вызванных коронавирусом, подтвержденная оплата жилья на весь срок нахождения на острове". Кроме того, необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 24 часа до въезда, а также непосредственно после прибытия и на четвертый день пребывания на курорте.