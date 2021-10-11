Памятник 21-й дивизии народного ополчения открыли на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Памятный знак, посвященный 21-й дивизии народного ополчения Киевского района Москвы, открыт на Кутузовском проспекте в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в Москве действительно исторический момент - впервые мы отмечаем День памяти народного ополчения, он был введен буквально несколько недель назад законом города Москвы по инициативе депутатов от "Единой России", [закон] подписан мэром, и сегодня впервые за 80 лет Москва официально вспоминает московских народных ополченцев 1941 года, - сказал на церемонии открытия памятника председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. - Также отрадно, что этот день мы отмечаем установкой стелы 21-й дивизии Московского народного ополчения, которая формировалась и уходила отсюда, из Киевского района города Москвы в 1941 году, это были простые рядовые москвичи, это были студенты, научные работники, работники Мосфильма, актеры театра Вахтангова и многие-многие другие".

Он подчеркнул, что ополченцы ценой жизни остановили фашистскую армаду, и потомки должны помнить подвиг. "Установка памятника 21-й дивизии завершает первую волну установки памятников дивизиям Московского народного ополчения, первой волны формирования. Сама программа, конечно, не заканчивается. До конца года мы установим еще один памятник четырем дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования", - сообщил спикер.

Он добавил, что в столице продолжаются поездки школьников, студентов по местам боевой славы. Будет продолжен выпуск книг о подвиге ополченцев, появятся улицы в их честь, в Москве растет количество школьных музеев патриотической направленности. "Программа продолжается, в ней участвуют все больше москвичей абсолютно разного возраста - школьники, студенты, потомки народных ополченцев, которые тоже уже являются дедушками, бабушками и прабабушками. Эта программа для всех москвичей любого возраста. Наша обязанность - чтить память московских народных ополченцев", - сказал Шапошников.

В церемонии открытия памятного знака приняли участие руководители органов исполнительной власти, депутаты, представители ветеранских организаций. Ранее память о бойцах дивизии не была увековечена в столице в отдельном произведении монументально-декоративного искусства. Мероприятие приурочено к 80-летию начала формирования Московского народного ополчения и 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Патриотическая программа "Памяти Московского народного ополчения" реализуется по инициативе депутатов Мосгордумы и при поддержке правительства Москвы. Она включает памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск книг об ополчении. В программе участвуют ветераны, члены Молодежной палаты при Мосгордуме, родственники ополченцев.