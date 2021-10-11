Нарышкин осмотрел в Севастополе черновики рукописи романа про Штирлица

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в понедельник во время поездки в Севастополь осмотрел выставку, посвященную юбилею писателя Юлиана Семенова, создавшего серию романов о разведчиках. Нарышкину показали рукописи романов о советском разведчике Штирлице с авторскими пометками писателя.

Выставка к 90-летию Семенова под названием "Штирлиц - образ собирательный..." действует в культурно-выставочном центре Музея героической обороны Севастополя. В отдельном зале на стендах представлена биография самого известного персонажа Семенова - разведчика Максима Исаева, работавшего в Германии в 1930-х - 1940-х годах под именем Макс Отто фон Штирлиц. Самыми известными книгами, по которым также были сняты фильмы, стали "Майор Вихрь" и "Семнадцать мгновений весны". Через эти материалы раскрывается и биография Семенова, часто жившего и работавшего на даче в поселке Олива между Ялтой и Севастополем.

"В витрине представлены личные вещи, личные документы Юлиана Семеновича. Например, программка на драму "Провокация", которую по произведению Семенова поставили в севастопольском театре в 1985 году. Или грамота от КГБ "За создание ярких высокоидейных произведений культуры". Есть черновики романов, например, <...> страницы черновиков "Семнадцати мгновений весны"; спецсообщения, копии которых предоставлены СВР", - рассказал агентству исполнительный директор Культурного фонда Юлиана Семенова Алексей Репин.

Нарышкин назвал Семенова выдающимся писателем, мастером политического детектива.

"[Семенов] много времени проводил здесь [в Крыму]. И здесь, на берегу Черного моря, вдали от суеты, он работал и над своим главным литературным творением - циклом романов о советском разведчике полковнике Исаеве, - сказал Нарышкин. - Конечно, сегодня и автор, и его любимый литературный герой стали частью истории и нашей страны, и частью истории Крыма и Севастополя."

О писателе

Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР Юлиан Семенов родился в 1931 году Москве, учился в Московском институте востоковедения (МИВ). После его окончания был старшим лаборантом на историческом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, преподавал язык пушту, работал переводчиком в Кабуле.

Заметное место в творчестве писателя занимает цикл "Политические хроники", основным действующим лицом которого является советский разведчик Всеволод Владимиров (Максим Исаев, Макс Отто фон Штирлиц): "Пароль не нужен" (1965), "Семнадцать мгновений весны" (1969), "Бриллианты для диктатуры пролетариата" (1971), "Приказано выжить" (1983) и другие.

Семенов ушел из жизни в 1993 году в Москве. Тело писателя было кремировано, прах развеян над Черным морем.