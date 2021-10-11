Поисковики ЗВО нашли в этом году останки около 1 тыс. погибших во время войны

ТАСС, 11 октября. Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа обнаружили останки около 1 тыс. погибших во время Великой Отечественной войны в ходе 10 экспедиций на местах боев, которые провели в этом году. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Западного военного округа.

"В этом году военнослужащие ЗВО провели 10 экспедиций в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и в Республике Карелии", - сказали в округе.

По информации пресс-службы, в ходе экспедиций военные обнаружили останки 571 военнослужащего Красной армии, из них 18 красноармейцев удалось идентифицировать по медальонам. Также были обнаружены останки 417 гражданских лиц.

Как рассказали в округе, в частности, в Невельском районе Псковской области была оказана помощь Следственному комитету по эксгумации расстрелянных мирных жителей, а в Карелии были проведены масштабные работы по подъему останков красноармейцев, умерших от ран в полевом госпитале и захороненных в братской могиле.

"В ходе поисковых работ найдено более 300 взрывоопасных предметов, которые были переданы для дальнейшей утилизации. В фонды музеев переданы обнаруженные предметы формы одежды и быта, элементы вооружения", - добавили в округе.