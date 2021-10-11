Власти Самарской области развернут около 2,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

САМАРА, 11 октября. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. больничных мест для заразившихся коронавирусом организуют в ближайшее время в Саратовской области, где загрузка коечного фонда составляет в данный момент 93%. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

"Занятость 93%. Еще до 2,5 тыс. коек мы можем развернуть, мы в процессе их разворачивания. Буквально в течение последнего месяца мы развернули более 2 тыс. коек. На сегодня наши ресурсы приближаются к 7 тыс., это на 1,5 тыс. больше, чем самые высокие показатели осени-зимы 2020 года", - рассказал министр.

Амбулаторное лечение в настоящее время проходят более 40 тыс. жителей региона, из которых у половины пациентов подтвержден коронавирус. Еще половина случаев - это ОРВИ и пневмонии, однако власти предусматривают возможность, что одна треть из них потенциально может быть заражена коронавирусом, который не подтвержден ПЦР-тестом. Для всех пациентов предусмотрена положенная при коронавирусе терапия.

По словам Беняна, в регионе ежедневно фиксируется более 600 случаев заражения инфекцией. В июле за сутки вакцинацию проходили 15-17 тыс. человек, сейчас этот показатель достигает чуть более 1 тыс. человек.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 11 октября в регионе зафиксировано более 112,3 тыс. случаев заражения инфекцией. Медики вылечили более 89,6 тыс. человек, еще порядка 4,1 тыс. пациентов скончались.