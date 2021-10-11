Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области превышен на 80,2%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Более 44 тыс. случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зарегистрировано в Свердловской области за прошлую неделю. Этот показатель на 80,2% выше уровня эпидемического порога, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора региона в понедельник.

"В Свердловской области за неделю с 4 по 10 октября 2021 года зарегистрировано 44 657 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 80,2%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, максимальный уровень заболеваемости наблюдается среди детей 3-6 лет. В двух муниципалитетах уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 и более раза.