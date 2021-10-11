ВЦИОМ: россияне чаще всего покупают в интернете одежду и обувь

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Большинство интернет-пользователей в России (74%) сообщили, что имеют опыт онлайн-покупок, чаще всего они приобретают одежду и обувь (42%), мелкую бытовую технику (31%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в понедельник.

По данным ВЦИОМ, три четверти российских интернет-пользователей (74%) имеют опыт приобретения товаров через интернет (в 2011 году таких было 29%).

Уточняется, что чаще всего респонденты покупают одежду и обувь (42%), мелкую бытовую технику (31%), авиа- и железнодорожные билеты, путевки (29%), электронику (27%) и товары для дома (25%). Ничего не покупают в интернете 26% опрошенных пользователей.

По данным соцопроса, интернетом пользуются 84% россиян, при этом 74% делают это ежедневно (в 2011 году этот показатель был равен 30%). Еще 35% проводят в интернете более четырех часов в день, 7% пользуются им несколько раз в неделю, 1% - несколько раз в месяц и 2% - эпизодически.

Как отмечено в результатах опроса, совсем не пользуются интернетом 16% россиян (десять лет назад таких людей было 50%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.