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В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Татарстане с 11 октября. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

"Постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной от 11 октября 2021 №7 в Республике Татарстан вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении.

 

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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