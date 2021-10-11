Дистанционное обучение отменяют в саратовских школах с 12 октября

"В соответствии с полученной информацией от Роспотребнадзора в Саратове принято решение вернуться к очной форме обучения всех классов школ города с 12 октября 2021 года при условии жесткого соблюдения всех профилактических мер", - говорится в сообщении.

С 27 сентября по 11 октября в регионе было принято решение организовать обучение с применением дистанционных технологий среди школьников в крупных городах области и отдельных районных центрах. Удаленно учатся школьники Саратова, Энгельса, Вольска, Маркса, Хвалынска, Ртищево, Пугачева, Аркадака, Красного Кута, Калининска, Петровска, а также рабочих поселков Татищево, Самойловка, Базарный Карабулак, Мокроус, Лысые горы, Дергачи, поселка Светлый, села Балтай.

В Саратовской области введена обязательная вакцинация для учителей, врачей, госслужащих, продавцов, действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничена реализацией продукции навынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях.

10 октября в Саратовской области зарегистрировано 358 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 92 104 человека, выздоровели с начала пандемии 83 404 человека, за сутки - 256 человек.