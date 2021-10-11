В очном этапе "Школы Кавказоведения" 50 финалистов представят 9 регионов СКФО и ЮФО

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Финальный очный этап научно-просветительского проекта "Школа Кавказоведения" собрал в понедельник в Пятигорске (Ставропольский край) 50 студентов из 9 регионов СКФО и ЮФО, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"В финале "Школы Кавказоведения" представители 9 регионов: 24 студента из Ставропольского края, 8 из Ростовской области, 6 из Карачаево-Черкесской Республики, 4 из Северной Осетии - Алании, по 2 финалиста из Республики Адыгея, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики и по 1 студенту из Дагестана и Ингушетии. Конкурентная среда "Школы Кавказоведения" способствует профессиональному росту молодых амбициозных и талантливых специалистов, интересующихся Кавказом, а также желающих развиваться в таких направлениях как социология, политология, экономика, конфликтология, история и культурология", - отметили организаторы проекта.

По их информации, отбор участников "Школы Кавказоведения" проходил в дистанционном формате. Заявочный этап собрал свыше тысячи претендентов на участие. По его итогам определились 50 студентов, которые лучше остальных справились с заочным заданием, посвященным традициям и обычаям народов Кавказа.

"Конкурс более 20 человек на место не уступает по накалу и сложности конкурсам в лучшие вузы страны. Вы уже преодолели этот серьезный отбор и вошли в число сильнейших. Вы уже победители, и ваша победа в том, что после очного этапа школы, вы уже не будете прежними. Вы обретете новых друзей, получите уникальный опыт от наставников, обратную связь от экспертов, прокачаете навыки креативного мышления и командной работы, откроете для себя культурно-историческое наследие Кавказа с новой стороны. Желаю вам с максимальной пользой пройти очный этап школы", - сказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

Видеоприветствие организаторам, партнерам, экспертам и участникам финального этапа школы направила ректор Южного федерального университета Инна Шевченко. Она отметила, что в Южном федеральном университете сложилась большая научно-образовательная традиция в изучении Кавказа. "Большой Кавказ - как евразийский макрорегион, со своими традициями, школами, историей, экономической, социальной, культурной, этической и этнической особенностью. И мы очень рады, что в этом проекте, который длится всю ту жизнь, которую живут университеты и большие территории участвуют большое количество вузов, научных организаций и коллективов, и, конечно, студентов", - сказала Шевченко.

В свою очередь ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов в видеоприветствии сообщил, что подобные молодежные проекты приобретают уже традиционный характер. "В этом году новый проект уже вызвал интерес у более чем 1000 студентов и аспирантов, приславших свои заявки на первый отборочный этап. В их числе 166 участников от СКФУ. И это не случайно, так как вопросы кавказоведения лежат в основе научно-образовательной и воспитательной работы университета", - сказал Беспалов.

О проекте

Проект реализуется Фондом региональных исследований "Страна", направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, полномочными представительствами президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой "Россия - страна возможностей".