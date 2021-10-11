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Пандемия COVID-19

Эксперт: в России каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают ожирением

Ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталия Мазурина отметила, что у женщин больше шансов набрать лишний вес из-за особенностей физиологии
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА. 11 октября. /ТАСС/. Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в России страдают ожирением, сообщила в понедельник ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталия Мазурина.

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"Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают ожирением в РФ. Это, конечно, повод для того, чтобы принимать уже меры на государственном уровне", - сказала она на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с ожирением.

Мазурина отметила, что у женщин больше шансов набрать лишний вес в силу особенностей физиологии, так как они выполняют репродуктивную функцию.

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