Эксперт предложил создавать центры орфанных заболеваний в городах-миллионниках

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Центры орфанных заболеваний необходимо создавать в городах-миллионниках для их диагностики на ранних стадиях. Такое мнение выразил заведующий кафедрой неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Валерий Зыков.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте.

"В городах-миллионниках должны создаваться центры орфанных заболеваний с диагностической базой. <…>. Вокруг города-миллионника живут еще полтора, а то и два миллиона [человек]", - сказал он в понедельник в ходе семинара для специалистов, ответственных за взаимодействие субъектов РФ с Фондом "Круг добра" в Общественной палате РФ.

Зыков пояснил, что такие центры позволят быстрее ставить диагноз пациентам. Кроме того, по мнению эксперта, они позволят применять дифференцированную диагностику, чтобы исключить возможность появления орфанных заболеваний.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что более 252 млрд рублей будет направлено фонду "Круг добра" на лечение детей с орфанными заболеваниями в 2022-2024 годах.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.