Правоохранительные органы обезвредили боеприпас на берегу курганского озера

ТАСС, 11 октября. Правоохранительные органы обследовали около полусотни боеприпасов, найденных жителем на берегу озера в Курганской области. Один оказался опасным и мог спровоцировать взрыв, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

"В городе Щучье группа разминирования ОМОН "Скиф" управления Росгвардии по Курганской области обследовала около полусотни снарядов, обнаруженных местным жителем на берегу озера, и обезвредила один из боеприпасов, который мог спровоцировать взрыв. Оперативно прибывшие на место специалисты ОМОН Росгвардии, осмотрев 47 найденных предметов, установили, что это артиллерийские снаряды различного калибра со следами глубокой коррозии. Один из них представлял опасность, поэтому был уничтожен с соблюдением всех мер предосторожности", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что не содержащие взрывчатых веществ снаряды переданы следственно-оперативной группе.