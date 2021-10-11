{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правоохранительные органы обезвредили боеприпас на берегу курганского озера

Как передали в пресс-службе управления Росгвардии по региону, находка представляла опасность и могла спровоцировать взрыв

ТАСС, 11 октября. Правоохранительные органы обследовали около полусотни боеприпасов, найденных жителем на берегу озера в Курганской области. Один оказался опасным и мог спровоцировать взрыв, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

"В городе Щучье группа разминирования ОМОН "Скиф" управления Росгвардии по Курганской области обследовала около полусотни снарядов, обнаруженных местным жителем на берегу озера, и обезвредила один из боеприпасов, который мог спровоцировать взрыв. Оперативно прибывшие на место специалисты ОМОН Росгвардии, осмотрев 47 найденных предметов, установили, что это артиллерийские снаряды различного калибра со следами глубокой коррозии. Один из них представлял опасность, поэтому был уничтожен с соблюдением всех мер предосторожности", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что не содержащие взрывчатых веществ снаряды переданы следственно-оперативной группе.

Теги
РоссияКурганская область
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных
Штраф предлагается установить в размере от 500 до 1500 рублей
Читать полностью