В Вологодской области разворачивают еще 150 коек в моногоспиталях

ВОЛОГДА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области оперативно создадут еще 150 коек для пациентов с коронавирусом, увеличив число коек до 1 990. На сегодня моногоспитали региона заняты на 96,7%, в Вологде нет свободных мест, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"На сегодня госпитализировано 1 779 человек - это максимум для региона, из них больше половины находятся в очень тяжелом состоянии. Моногоспитали заняты на 96,7%, чего не было никогда. В Вологде заняты все койки на 100%, в Череповце - 911 из 950, в Великом Устюге - 62 койки из 80. В связи с этим поручаю: с завтрашнего дня открыть дополнительно 100 коек в Вологде в моногоспитале на Советском проспекте, в медсанчасти "Северстали" - еще 50 коек, всего в регионе будет открыто 1 990 коек. Также поручаю подготовить для развертывания следующую очередь, включая город Сокол", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как подчеркнул глава региона, ситуация крайне сложная, угрожающая, инфекция ведет себя непредсказуемо, осложняет течение болезни наложение сезонных ОРВИ и гриппа, медики в госпиталях "работают на пределе человеческих сил и возможностей". Именно в связи с этим в области введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, первый компонент вакцины или однократную прививку нужно сделать до 25 ноября, завершить иммунизацию - до 25 декабря этого года.

"Все наши ФАПы, амбулатории, поликлиники, все первичное звено работало и продолжит работать в штатном режиме на прием пациентов. Помощь будет оказана при наличии одного из документов: QR-код или справка о вакцинации, или справка о перенесенном коронавирусе, или ПЦР-тест, который действителен в течение 72 часов. Плановый прием узких специалистов, диспансеризация, профосмотр, плановая госпитализация тоже продолжается, нужно наличие одного из этих документов. Все эти требования не распространяются на детей до 18 лет. Экстренная неотложная медпомощь будет оказана в любом случае в полном объеме, мы никогда ее не прекращали и не прекратим", - подчеркнул Кувшинников.

Как отметил губернатор, введение QR-кодов отложено в области до 1 ноября, чтобы представители бизнеса успели подготовиться, закупить и протестировать оборудование для считывания кодов, а жители успели привиться. "Введение QR-кодов - мера абсолютно вынужденная, она будет немедленно отменена при достижении в регионе коллективного иммунитета, если 80% населения будут привиты или переболеют. На сегодня иммунитет имеют 57% взрослого населения области", - сказал губернатор.

На 11 октября в регионе выявлено 71 734 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 281 заболевший. Выздоровели 64 766 человек, умерли 1 995. Первый компонент вакцины получили более 318 тыс. человек, завершили иммунизацию более 301 тыс. вологжан, сообщил глава региона.