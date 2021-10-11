Научные организации в РФ обяжут сообщать в МВД о поступлении и отчислении иностранцев

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Научные организации будут обязаны уведомлять МВД о принятии к себе иностранцев для продления их срока пребывания в России и их отчислении. Об этом говорится в разработанном МВД России законопроекте о внесении изменений в статью 18.19 КоАП РФ (нарушение правил уведомления уполномоченных государственных органов об обучении или о прекращении обучения иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательных организациях).

В частности, законопроектом предлагается добавить к образовательным организациям еще и научные, чтобы и для них был установлена административная ответственность. Так, в соответствии с изменениями, "научные организации, осуществляющие обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, обязаны обратиться в территориальный орган МВД России с ходатайством о продлении срока временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в РФ в целях обучения, в случае его поступления в научную организацию, либо в случае перевода иностранного гражданина в той же научной организации с одной образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, на другую образовательную программу, либо в случае перевода иностранного гражданина в другую научную организацию не позднее чем за двадцать дней до окончания срока временного пребывания иностранного гражданина".

"Также проектом федерального закона № 1193560-7 для научной организации вводится обязанность по уведомлению территориального органа МВД России о предоставлении иностранному гражданину академического отпуска, о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина в научной организации либо о самовольном убытии иностранного гражданина из научной организации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За 2020 год по данной статье КоАП к административной ответственности были привлечены 39 должностных лиц образовательный организаций, в том числе в 17 случаях они уплатили штраф. Максимальный штраф для должностных лиц составляет 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 800 тыс. рублей.