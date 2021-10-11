В Воронеже подняли советский самолет, сбитый в боях за город в Великую Отечественную войну

ВОРОНЕЖ, 11 октября. /ТАСС/. Поисковики воронежского областного поискового объединения "Дон" обнаружили на окраине Воронежа и подняли из земли советский самолет, сбитый в боях за город в годы Великой Отечественной войны. В самолете найдены останки погибшего летчика, рассказал ТАСС руководитель поискового объединения "Дон" Михаил Сегодин.

"Мы в черте города откопали самолет - в Нагорной дубраве, в районе парка "Олимпик". По сдетонировавшему боекомплекту, по вооружению, которое на нем стояло, по двигателю, это может быть [самолет] либо Як-1, либо ЛАГГ-3. Экипаж на месте - был один летчик, его мы тоже подняли", - рассказал Сегодин.

Он уточнил, что сбитый советский самолет был очень сильно поврежден при падении и при последовавшем взрыве. По данным Сегодина, в работах по подъему самолета и останков летчика участвуют порядка 30 поисковиков, в дальнейшем в архивах они установят личность погибшего, а также с воинскими почестями проведут его перезахоронение.

"Примерно в том же районе - с разбросом в километр - обнаружены еще два места падения самолетов, в ближайшее время мы проведем там разведку", - добавил собеседник агентства.

Воронеж в годы Великой Отечественной войны с 7 июля 1942 года находился в оккупации, линия фронта проходила по городу, фашистские захватчики не смогли занять его левобережную часть. В боях за Воронеж, которые длились 212 дней, более 95% его зданий были разрушены. Всего в сражениях за город погибли около 400 тыс. советских воинов. Город был освобожден 25 января 1943 года, победа в битве за Воронеж предопределила исход Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ходе Великой Отечественной войны.