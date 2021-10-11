В МВД сообщили, что в 2021 году более 656 тыс. иностранцев получат гражданство России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Количество иностранных граждан, получивших гражданство России в текущем году, превысит 656 тыс. человек. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"Численность лиц, принятых в гражданство Российской Федерации, увеличилась с 498 тыс. человек в 2019 году до 656 тыс. в 2020 году, а в текущем году будет еще больше", - говорится в его статье, опубликованной на портале "МВД медиа".

По словам Горового, таких результатов удалось достичь благодаря мерам правового регулирования, которые осуществляются в рамках реализации концепции миграционной политики. В частности, он напомнил, что теперь граждане Белоруссии и Украины освобождены от прохождения собеседования для признания носителем русского языка. Также упрощен порядок приобретения гражданства России для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, для лиц, состоящих в браке с российскими гражданами и имеющих общих детей. Кроме того, отменено требование к заявителям об отказе от имеющегося гражданства, исключено обязательное условие подтверждения доходов, сокращены сроки рассмотрения заявлений.

Вместе с тем в настоящее время для ряда категорий упрощены процедуры получения вида на жительство и разрешения на временное проживание, сняты административные барьеры, включая сокращение срока рассмотрения заявлений. "Тем не менее по причине действующих ограничений на трансграничные поездки численность граждан, получивших резидентный статус, снизилась с 429 тыс. человек в 2019 году до 349 тыс. человек в 2020 году", - отметил Горовой.

Всего в России находятся более 6 млн иностранных граждан, из которых 800 тыс. человек со статусом резидента. Больше всего среди них трудовых мигрантов. Наблюдается рост числа иностранцев, получающих в России среднее и высшее образование.