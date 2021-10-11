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Пандемия COVID-19

Ростовские власти планируют открыть шесть ковидных госпиталей

Регион занимает шестое место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Шесть ковидных госпиталей планируется развернуть на базе районных больниц Ростовской области, сообщил в ходе заседания оперштаба региона глава областного Минздрава Юрий Кобзев.

Уровень загруженности ковидных госпиталей в регионе в течение трех дней сохраняется на уровне более 90%. "В настоящий момент Минздравом планируется рассмотрение возможности открытия инфекционных госпиталей на базе ЦРБ Тацинского района, ЦРБ Семикаракорского района, Константиновского района, Боковского района, БСМП Ленина Шахты и ЦРБ Неклиновского района", - сказал он.

По словам Кобзева, загруженность провизорных коек в области также выросла за последние две недели и составила 75%. Он также заявил, что министерство прорабатывает возможность закрытия стационарной помощи в тех территориях, где наблюдается самая сложная ситуация по коронавирусу."Закрытие стационарной помощи, но только в определенных территориях, где наиболее высокий риск заболеваемости, чтобы открывать на базе этих отделений провизорные отделения", - уточнил министр.

Ростовская область занимает шестое место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Осенью в регионе вновь начался рост заболеваемости, ежедневные цифры новых случаев коронавируса превышают показатели за весь париод пандемии. В области зарегистрированы 144 305 пациентов с коронавирусом, из которых 123 748 выздоровели, 7 121 умерли. В области действует ряд ограничений, которые вновь были ужесточены осенью, был расширен список категорий жителей, подлежащих обязательной вакцинации.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия COVID-19
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