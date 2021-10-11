Суд отказался снять блокировку с YouTube-канала и сайта Навального

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору с требованием разблокировать его YоuTube-канал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил исковые требования истца в полном объеме", - сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. В иске Навальный требовал признать незаконной блокировку своего сайта, а также YouTube-канала "Навальный live".

Как стало известно после предварительного заседания по иску, прокуратура обнаружила в интернете больше 170 ресурсов, связанных с блогером, и потребовала их заблокировать. В этот перечень попали аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter, а также каналы в мессенджере Telegram, ролики на видеохостинге YouTube и сайты отдельных проектов.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что эти ресурсы используются "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий структур Навального и ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), признанных экстремистскими". В перечне ведомства также указаны сайты проекта "Умное голосование" и личные страницы бывших членов ФБК Любови Соболь, Леонида Волкова и Олега Степанова.