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Лысенко сообщила, что в Москве до сих пор нет коллективного иммунитета к ковиду

Причиной тому служат очень низкие темпы вакцинации

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Стойкий коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве до сих пор не выработан из-за низких темпов вакцинации, заявила в понедельник главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью Первому каналу.

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"Все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации", - сказала она.

Лысенко добавила, что на данном этапе самое страшное для медработников - это постепенная мутация вируса в новую форму, устойчивую к любым видам вакцин. " Если такие темпы вакцинации будут, то, конечно, рано или поздно он [вирус] приспособится к тому, что его окружает", - пояснила она.

Главврач отметила, что со временем ситуация, скорее всего, станет управляемой и перестанет вызывать огромное число серьезных последствий, заставляющих медицинское сообщество работать на износ. "Это станет обычным сезонным респираторным вирусом, как грипп, как другие виды. Если есть четкий протокол вакцинации и есть средства, которые помогают бороться с этой инфекцией, то это станет обычной рядовой инфекцией", - добавила она.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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