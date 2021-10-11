Путин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием и передовыми знаниями

НОВО-ОГАРЕВО, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы молодые специалисты получали самые передовые знания.

"Речь идет о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии", - заявил он.

На совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса президент подчеркнул, что от того, как сегодня будет осуществляться подготовка специалистов для аграрной сферы, зависит результат всей работы на долгосрочную перспективу.

По его словам, важнейшим фактором успешного решения задач, стоящих перед агропромышленным комплексом, является современная система подготовки кадров. Это касается всех отраслей, и для АПК исключений нет, указал Путин.

"Эта работа должна в полной мере соответствовать тем серьезным экономическим процессам, которые меняют облик аграрного сектора во всем мире", - заявил президент. Он отметил, что сельское хозяйство становится высокотехнологичной индустрией: многие работы в значительной степени автоматизированы, все шире внедряются цифровые решения, математическое моделирование, системы искусственного интеллекта и обработки больших данных. По словам Путина, активно развиваются междисциплинарные направления, например, биоинформатика, биофизика, биохимия. Путин указал, что "создание новых знаний и разработок в аграрной индустрии проходит на стыке самых разных наук".

"Это сейчас происходит по всем областям знаний, и сельское хозяйство здесь не исключение. Именно в этой логике хотелось бы услышать, уважаемые коллеги, ваши предложения по обновлению образовательных программ для сельского хозяйства, подготовке научно-педагогических кадров для аграрных вузов, в том числе за счет расширения их взаимодействия с другими учебными и научными центрами, а также с компаниями реального сектора экономики", - заявил президент.