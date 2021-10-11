Ростовский санврач предложил ввести карантин для возвращающихся из-за пределов региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предложил ввести карантин для жителей региона, выезжавших за его пределы более чем на три дня. Такую инициативу Ковалев озвучил в ходе заседания регионального оперштаба.

Ранее двухнедельный режим самоизоляции действовал в области до июня прошлого года для людей, приезжающих из других регионов.

"Обследование лиц, которые выбывают с места постоянного проживания в Ростовской области более чем на три дня в другие территории. При возвращении в обязательном порядке проходить ПЦР-тестирование и находиться три дня дома на самоизоляции", - сказал он.

Кроме того, Ковалев предложил расширить список мест, для посещения которых будет требоваться QR-код или подтверждение перенесенного коронавируса. Сейчас в регионе QR-код требуется, в частности, для посещения заведений общепита и МФЦ.

"Допускать посетителей в театры, кинотеатры, дома культуры, гостиницы, на концерты, спортивные мероприятия, объекты развлечения, досуга, торгово-развлекательные центры, торговые центры при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании не более шести месяцев назад. Мы попробовали это на играх ФК "Ростов", и это очень эффективный механизм", - сказал Ковалев.

Ростовская область занимает шестое место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Осенью в регионе вновь начался рост заболеваемости, ежедневные цифры новых случаев коронавируса превышают показатели за весь период пандемии, заполненность ковидных госпиталей в регионе составляет около 90%. В области зарегистрированы 144 305 пациентов с коронавирусом, из которых 123 748 выздоровели, 7 121 умерли. В области действует ряд ограничений, которые вновь ужесточили осенью, был расширен список категорий жителей, подлежащих обязательной вакцинации.