В полпредстве СКФО считают, что профессия кавказоведа будет востребована в ближайшее время

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Эксперты по Кавказу необходимы в настоящее время, также эта профессия будет востребована в будущем, считает помощник полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Стариков.

"Я точно знаю, что эксперты по Кавказу, кавказоведы, как мы их называем, нужны сейчас, и они будут востребованы в будущем однозначно. Кавказ - это одно из самых интересных и самых сложных мест на земле, где переплетаются геополитические, экономические интересы", - сказал Стариков на финальном очном этапе научно-просветительского проекта "Школа Кавказоведения", который открылся в понедельник в Пятигорске.

Он добавил, что, по мнению специалистов, в числе самых актуальных профессий в ближайшее время будут философ, политолог, специалист по общественным процессам, "чтобы переосмыслить то, что происходит, проанализировать и предложить какие-то пути решения".

Проект "Школа Кавказоведения" реализуется Фондом региональных исследований "Страна", направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, полномочными представительствами президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой "Россия - страна возможностей".