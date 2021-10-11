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Курорты Ставрополья в высокий сезон посетили около 1 млн человек

Как отметили местные власти, этому поспособствовали программы туристического кешбэка и введение программ постковидной реабилитации в санаториях

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Турпоток на курорты Ставрополья по итогам высокого сезона составил порядка 1 млн человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"На данный момент нас [курорты Ставропольского края] уже посетило около 1 млн отдыхающих. Если говорить о постпандемийном периоде, то это очень хорошие показатели", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в министерстве, показатель почти вдвое превышает уровень турпотока в регион за аналогичный период прошлого года. Власти отмечают, что сохранению и повышению спроса поспособствовали программы туристического кешбэка и введение программ постковидной реабилитации в санаториях.

На Ставрополье насчитывается более 590 гостиниц, отелей и санаториев, единовременно они могут принимать порядка 50 тыс. туристов. На курортах Кавказских Минеральных Вод работает более 120 специализированных санаториев и пансионатов.

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